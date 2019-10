Les Diables étaient satisfaits de leur prestation face au petit poucet du groupe.

La Belgique s'est imposée 9-0 face à Saint-Marin. Les Diables ont déroulé et se sont faits plaisir ce jeudi dans une ambiance familiale.

Malgré la large victoire, il manquait un petit quelque chose à notre capitaine, Eden Hazard: "

Des jeunes comme Yari Verschaeren qui a inscrit son premier but sous la vareuse des Diables: " C'est magnifique. Je suis encore jeune, c'est comme un rêve que j'ai réalisé. J'ai seulement 18 ans, je viens d'arriver. Tout le monde veut marquer donc j'étais surpris qu'on me donne le ballon pour tirer le penalty. Je veux remercier Yannick pour cela et l'équipe qui me soutient tout le temps. les autres joueurs voulaient aussi que je marque, ça fait vraiment plaisir. Quand l'arbitre a sifflé penalty, je pensais que je ne devrais pas le tirer mais Yannick m'a fait un signe. Il y a eu évidement un peu de stress. Je me disais que c'était comme dans mon jardin, je devais être calme mais c'est vrai que c'était un grand jardin."



Mais l'homme de la soirée était incontestablement Romelu Lukaku qui a inscrit son 50e et 51e but en équipe nationale: "On a montré de l'intensité et de la qualité. 9-0, c'est un beau score. On voit match après match qu'on s'améliore et qu'on a de plus en plus de maturité. Désormais, ça ne dépend pas de nos adversaires mais plus que de nous. On montre de l'envie, de la qualité. Concernant le record de buts, je suis content d'en marquer autant mais je veux surtout gagner un trophée. On fera tout pour réussir ça l'année prochaine à Wembley," a-t-il expliqué à nos confrères de la RTBF avant de louer lui aussi les qualiter du jeune Verschaere: "Quand il y a des nouveaux comme Verschaeren aujourd'hui, on essaye de les mettre en confiance. Il était déjà bien rentré pendant les quelques minutes qu'il a eu en Écosse. Aujourd'hui, il a de nouveau montré ses qualités."

Un autre attaquant des Diables a pu se mettre en évidence ce jeudi en la personne de Christian Benteke: "Je suis très content de l'équipe et de moi-même. C'était une soirée parfaite. Je suis soulagé d'avoir pu participer à la fête. Quand le coach fait appel à moi, j'essaye de répondre présent même si je marque moins en club. J''ai réussi à aider l'équipe et moi-même. En tant qu'attaquant, c'était frustrant de ne pas marquer mais je connais mes qualités. J'espère maintenant pouvoir utiliser ce but pour mettre fin à ma spirale négative en club. Ce n'est pas ma spécialité de marquer en dehors de la surface. Je pense que je n'ai pas réussi ça depuis que j'ai quitté Liverpool".

Pour conclure, notre sélectionneur national, Roberto Martinez était satisfait non seulement de la prestation des Diables mais aussi de la qualification: "C'est une bonne façon de se qualifier. Ces qualifications ont duré tout une année. Notre performante a été consistante, comme celle d'aujourd'hui. On a fait ce qu'il fallait dès le début du match même si on n'a pas marqué tout de suite. Notre performance ce soir était solide. On utilise ce genre de matchs pour grandir en tant qu'équipe et éviter l'égoïsme. Le geste de Carrasco pour Verschaeren est un vrai geste de classe. Il résume parfaitement notre performance, la façon dont on s'est comporté. Vanaken s'est bien adapté. Ce n'est pas facile de trouver la bonne position, entre les lignes. Il faut trouver l'espace et il l'a très bien fait. Son jeu de passes était fantastique. Il est très intelligent quand il donne la balle. Depuis son arrivée dans le groupe, il a été très patient. Il grandit en Belgique et arrive désormais à démontrer complètement son potentiel. C'est un joueur mature. Tielemans et Lukaku ne viendront pas avec nous au Kazakhstan. Youri va bientôt être papa et Lukaku va retourner en Italie où il sera à disposition de son club pour être totalement fit pour son prochain match. On verra demain s'il n'y a pas de blessures mais, tous les autres joueurs viendront normalement avec nous."