Avec 18 buts en 25 matchs de championnat cette saison, Romelu Lukaku est passé dans une nouvelle catégorie, celle des meilleurs attaquants du monde. Son impact dans les résultats des Nerazzurri est incontestable et même ses plus fervents détracteurs commencent à manquer d’arguments pour le critiquer. Et si les chiffres et ses prestations parlent pour lui, les études en font de même.

La dernière qui a été menée par le géant de la comptabilité et des services professionnels KPMG a tout simplement démontré qu’il était le joueur le plus "valuable" de Serie A avec une valeur marchande qui tourne autour des 104 millions d’euros ! Et Big Rom part avec plusieurs longueurs d’avance sur son dauphin, le Turinois Matthijs de Ligt, dont la valeur marchande ne s’élève "qu’à" 88 millions d’euros.

Si le Parisien Kylian Mbappe mène toujours la danse de cette dernière étude avec 185 millions d’euros, le buteur des Diables aura encore une fois l’occasion de faire grimper sa cote s’il se montre décisif face au Torino ce dimanche, ce qui est loin d’être improbable.