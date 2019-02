L'arrivée du Norvégien a transfiguré Manchester United. Romelu Lukaku s'en réjouit.

Depuis le départ de José Mourinho, qui a été remplacé par Ole Gunnar Solskjær sur le banc mancunien, Manchester United n'a plus perdu avec pour bilan neuf victoires et un partage.

Le fond de jeu a également évolué. Fini de parquer le bus devant le but de David De Gea, Manchester United joue au football et Romelu Lukaku s'en satisfait. Le Diable rouge s'en explique dans le Canal Football Club.

"Tout est plus positif, les gens sourient beaucoup plus", observe-t-il. "En ce moment, tout se passe très bien et on doit continuer comme cela", explique encore l'attaquant face à la caméra de nos confrères français. Même s'il traverse une petite crise de confiance, Big Rom' se montre positif.

"L'esprit compétiteur est en train de ressortir dans chaque joueur, et ça commence déjà à l'entraînement quand on fait des six contre six. Les joueurs veulent se montrer auprès de l'entraîneur et veulent saisir leur chance. Mais le plus important reste l'équipe pour la ramener où elle doit être."

Manchester United vient de dépasser Arsenal à la cinquième place du classement, alors qu'il pointait à neuf points des Gunners au départ de Mourinho. Et c'est aussi le Paris Saint-Germain, privé de Neymar, qui commence à s'inquiéter pour sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions.