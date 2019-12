Durant les dix dernières années, certains Diables Rouges se sont illustrés plus que les autres sur les pelouses anglaises.

Ce dimanche face à Sheffield, Kevin De Bruyne a inscrit le dernier but des années 2010 en championnat d'Angleterre. Les prochaines rencontres de Premier League sont programmées pour le 1er janvier.

L'heure est maintenant aux bilans des années 2010. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que les Belges se sont distingués durant cette période. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, mais aussi Simon Mignolet: voici le nom des Diables qui se sont notamment distingués. Le site spécialisé Opta a compilé les statistiques des dix dernières années pour établir plusieurs classements.

Romelu Lukaku, qui s'est également distingué, grâce à son excellent ratio, parmi les attaquants de Serie A, figure toujours parmi les meilleurs buteurs de Premier League de ces dix dernières saisons. Grâce à ses 113 buts (en 252 rencontres), il se classe à la 4e place derrière Wayne Rooney (114 buts), Harry Kane (136 buts) et Sergio Agüero (174 buts). Eden Hazard, avec ses 85 réalisations se classe à la 7e position.

Eden Hazard se distingue également dans un autre registre. Celui des occasions de but créées. Loin derrière David Silva (768 occasions créées), l'ancien joueur de Chelsea arrive en seconde position, fort de ses 595 occasions créées. Il devance Eriksen (565), Özil (546) et Baines (506).

Inévitablement, Kevin De Bruyne apparait parmi les joueurs qui se distinguent le plus à l'assist. Selon Opta, KDB a réalisé 58 passes décisives en 139 rencontres au cours des dernières années. David Silva domine également - et de loin - ce classement. Il totalise 89 passes décisives (en 297 matches) au cours des dix dernières années. De Bruyne a toutefois un meilleur ratio que son coéquipier. Eriksen devance également le milieu de terrain belge de 4 unités (62) mais en ayant joué... 83 matches de plus que lui.

Le secteur offensif n'est pas le seul domaine où les Belges se sont mis en évidence. Dans les cages, un portier belge s'est souvent mis en évidence. Il ne s'agit pas de Thibaut Courtois mais bien de Simon Mignolet. L'actuel gardien de Bruges arrive à la 7e position des gardiens ayant réalisé le plus grand nombre d'arrêts. Il en a réalisé 670. Ben Foster (996), David De Gea (825), Petr Cech (763), Fabianski (738), Begovic (714) et Joe Hart (703) devance le deuxième gardien des Diables Rouges.