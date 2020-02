Le Diable rouge a marqué peu après l'heure de jeu et sur un penalty.

Dans un match tendu et compliqué, Romelu Lukaku est parvenu à mettre son équipe sur les bons rails avec un but plein de sang froid. Cette frappe imparable du gauche a permis à l'Inter de mener au score et de provisoirement se rapprocher de la Juve qui possède toujours deux points d'avance.

Ensuite, le Diable rouge s'est même fendu d'un doublé grâce à un penalty provoqué par Esposito. Il s'agit de son 15e et 16e but cette saison.