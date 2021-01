Shaquille O'Neil restera pour longtemps encore le pivot le plus emblématique de l'histoire de la NBA. Champion à quatre reprises, il était incontournable sur un parquet de NBA... au sens propre du terme. Ses 2,16 mètres et ses 140 kilos en faisaient un monstre dans la raquette, où il prenait tous les ballons.Si le physique de Romelu Lukaku est moins atypique, le Diable rouge n'en reste pas moins l'un des joueurs de football les plus puissants d'Europe. Et vu que notre compatriote apprécie la culture américaine et le basket, il aura sans doute aimé la comparaison de son équipier italien Nicolo Barella quand celui-ci a expliqué à un média italien:Le tout après avoir loué ses qualités et rappelé la vitesse à laquelle Romelu a appris l'Italien.