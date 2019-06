Les Diables Rouges ont fait le boulot face à l'Ecosse.

Les Belges se sont imposés grâce à un doublé de Lukaku et une belle réalisation de Kevin De Bruyne.

Le meilleur buteur de la sélection était heureux au micro de la RTBF: " Tout va bien pour nous. L'équipe joue très bien collectivement. On encaisse pas de but et nous marquons beaucoup. Quel groupe de qualité, c'est un vrai plaisir. Cela fait des années que l'on joue ensemble et on veut toujours s'améliorer. C'est très positif. Pendant ma saison, j'ai eu des moments un peu dur. Mais grâce à cela, je suis devenu plus fort. Le geste du public m'a vraiment fait plaisir. Cela n'a pas toujours été facile pour moi mais j'ai réussi à gagner ma place. Pour un transfert? Pas de commentaires."

Aligné en milieu de terrain, Youri Tielemans se montrait également satisfait des deux rencontres gagnées par la Belgique. " Sur les deux matchs nous avons montré que nous voulions gagner tous nos matchs. La qualif est bien partie, c'est sur. L'objectif est atteint avec ce 12 sur 12. On peut partir tranquille en vacances maintenant. On doit bien finir le boulot en septembre. Ce soir, il fallait être patient. Ce goal avant la mi-temps leur a fait mal puis nous avons déroulé. Je travaille pour essayer de jouer chaque match et je veux aider l'équipe dès que je suis sur le terrain", disait le milieu de terrain.