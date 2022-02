Excellent pour son moral personnel. Indispensable à la victoire. Mais certainement pas le plus compliqué de sa carrière. Présent là où il le fallait, Romelu Lukaku a profité d’un raté de la défense d’Al-Hilal pour crucifier le gardien, à bout portant, et inscrire l’unique but de cette demi-finale de Coupe du monde des clubs.

"Tout le monde est très content qu’il ait marqué", assure Zsolt Low, l’entraîneur adjoint de Thomas Tuchel, absent pour cause de Covid. "Il s’est battu énormément et a fait de gros efforts lors du dernier match. C’est pourquoi nous lui donnons sa chance tout le temps. Il est très heureux, nous sommes très heureux et espérons qu’il continue et marque en finale."

Big Rom, dont on sait qu’il était en crise de confiance depuis son interview polémique fin décembre, n’avait plus marqué le moindre but depuis le 8 janvier. Il restait entre-temps sur 470 minutes de jeu sans solution. Avec évidemment la dose de critiques qui a suivi chacune de ses performances muettes.

Pour le reste, on se satisfera du jeu proposé par Lukaku, notamment via ses contrôles en pivot et ses déviations. On saluera aussi son altruisme, comme sur ses remises pour Ziyech (41e, 60e) et Mount (80e) qui n’ont malheureusement rien donné. En revanche, on regrettera à nouveau le manque de vrais ballons exploitables dans la zone de vérité.

"Les joueurs ont ressenti de la pression et c’est pourquoi nous n’avons pas réussi à trouver la solution de facilité et à marquer des buts", observe Zsolt Low. "Il nous manquait un peu de liberté et de rythme. Mon opinion est que la solution était là, mais nous ne l’avons pas trouvée facilement."

Ce discours résume bien les difficultés rencontrées par les Blues ces dernières semaines. À peine sept buts marqués lors des six derniers matchs. Ce but de Lukaku lui fera du bien mais il ne réglera probablement pas encore les carences de son intégration dans le système londonien.

Prochain épisode des aventures de Lukaku : samedi avec la finale contre les Brésiliens de Palmeiras. L’occasion pour Big Rom de remporter son premier trophée avec Chelsea.