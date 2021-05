"L'Inter chouchoute Lukaku". Pour la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri ne souhaiteraient nullement se débarrasser de Romelu Lukaku. En proie à des problèmes financiers, les Intéristes devront faire des économies. Antonio Conte a déjà claqué la porte cette semaine car il ne voulait pas supporter le poids de cette cure d'austérité. Du coup, les rumeurs concernant Big Rom' ont également fusé. Mais le média italien rassure les fans noirs et bleus.

"Un autre Inter est né, et il est né sous le signe de Romelu Lukaku. Hier, aujourd’hui et demain : la continuité est garantie. Ce Scudetto était celui de Big Rom, le prochain sera celui de son équipe et de Simone Inzaghi. Le départ d’Antonio Conte a secoué le numéro 9 : il ne s’y attendait pas, il pensait que tout pouvait être résolu" affirme le journal.

Plus que jamais, le défi de Simone Inzaghi s'annonce colossal. Champion en titre, l'Inter aura fort à faire pour garder son bien. Et l'Inter comme le nouveau coach aura bien besoin d'un Romelu en forme olympique pour garder des ambitions.