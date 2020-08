Après avoir été alerté par Bastoni qui lui offrait une longue relance aérienne, Romelu Lukaku a profité de son aisance physique en laissant rebondir le cuir à l'angle du rectangle adverse et en profitant de sa magnifique conservation de balle face à Etxeita pour se retourner et conclure l'action d'un tir puissant du gauche qui passait entre les jambes du défenseur adverse et finissait dans le but de Soria.

Notre Diable rouge en a également profité pour inscrire le 30e but de sa saison, toutes compétitions confondues. Il s'agit de sa 5e réalisation en Europa League cette saison.