Mais pas les lieutenants De Bruyne, Witsel, Vertonghen et Courtois non plus. Alors, qui va porter le brassard ce jeudi soir ? Roberto Martinez n’a pas voulu dévoiler ses plans. "Ce sera une surprise et si je vous le dis, ça n’en sera plus une."

On peut quand même imaginer que Lukaku sera le capitaine face aux Grecs. En octobre 2020, lors d’un déplacement en Islande (1-2) où Hazard, De Bruyne et Courtois n’étaient déjà pas là, c’est lui qui avait porté le brassard. Et Witsel était pourtant sur la pelouse aussi.

Il reste le cas de figure, plus improbable, dans lequel Lukaku ne débute pas le match jeudi. Il faudrait alors désigner un capitaine totalement inédit. Les anciens Alderweireld et Mertens pourraient alors entrer en ligne de compte. À moins que Tielemans, leader de la nouvelle génération, ne monte en grade.