L'information était dans l'air, elle est désormais officielle: Antonio Conte ne sera plus l'entraîneur de l'Inter Milan l'an prochain. Pourtant, c'est peu dire que l'ancien coach de la Squadra Azzura a complètement changé le club. Avec comme point d'orgue un titre de champion d'Italie cette saison. Le 19e de l'histoire des Nerazzurri.

Très apprécié par les Tifosi, le coach était également parvenu à métamorphoser ses joueurs. Avec en première ligne un certain Romelu Lukaku. Depuis son arrivée il y a deux ans, Big Rom' n'a eu de cesse de souligner le rôle important de Conte dans son évolution. Et le coach de vouer son admiration pour le Diable rouge. Qui a eu un mot pour son désormais ex-entraîneur sur les réseaux sociaux.

"En 2014, nous nous sommes parlé pour la première fois et nous avons toujours eu un lien depuis" commence-t-il en légende des deux photos qu'il poste sur Instagram. "Nous avons eu de nombreux moments pour travailler ensemble mais seul Dieu sait pourquoi cela n’est jamais arrivé plus tôt. Vous êtes arrivé au bon moment et vous m’avez fondamentalement changé en tant que joueur, vous m’avez rendu encore plus fort mentalement et, plus important encore, nous avons gagné ensemble ! Gagner, c’est tout ce qui compte pour vous et je suis heureux de vous avoir eu comme coach."

En conclusion, le joueur a voulu souligner l'empreinte indélébile que le coach va lui laisser à l'avenir. "Je garderai vos principes pour le reste de ma carrière (préparation physique, mentale et juste la volonté de gagner…). C’était un plaisir de jouer pour vous ! Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous dois beaucoup…"

Un hommage appuyé qui devrait ravir celui qui pointe désormais au chômage. De son côté, Romelu Lukaku pourrait également faire les frais des problèmes financiers des Intéristes. Un retour en Angleterre par la grande prote est également évoqué.