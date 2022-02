Depuis son but contre Chesterfield en tout début d'année, en FA Cup, Romelu Lulaku n'avait plus marqué. Cinq longs matches qui l'avaient vu rester muet et, souvent, décevoir les supporters par son apport trop limité dans le jeu.Dans ce contexte, rien de tel que la Coupe du monde des clubs pour reprendre du poil de la bête. Ce que le Diable rouge a réussi à faire en ouvrant le score face à Al-Hilal, après un excellent travail de Havertz et un gros raté de la défense.