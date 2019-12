Le Diable rouge a remercié son ancien club lors du Global Soccer Gala à Dubaï.

Romelu Lukaku a vécu une première partie de saison de rêve du côté de l'Inter Milan. En inscrivant 14 buts en 22 rencontres, le Belge a permis aux Nerazzurri de s'installer en tête de la Serie A, à égalité de points avec la Juventus. Des stats et une forme qui tranchent avec sa période à Manchester United, son ancien club où il a souvent été critiqué. Pourtant, lors du Global Soccer Gala à Dubaï récompensant le meilleur joueur de l'année 2019, Lukaku a tenu à remercier les Red Devils pour les deux saisons qu'il a passé à Old Trafford : "Je ne le vois pas de manière négative, cela m'a vraiment aidé mentalement à être prêt et à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je ne verrai jamais cela comme une mauvaise expérience car cela m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui."

Et si Lukaku brille sous les couleurs de l'Inter, il le doit en grande partie à son aventure mancunienne : "De toute évidence, maintenant que je suis à l'Inter, il y a des avantages par rapport à ce que j'ai appris à Manchester d'un point de vue sportif et non-sportif. Je suis désormais beaucoup plus calme. Dans ma tête, il y a beaucoup plus de sérénité et de sang-froid. Je suis une personne qui, lorsque les choses ne vont pas bien, le montre à travers beaucoup de colère. Je suis plus fort après l'expérience de Manchester United."

Espérons pour les Diables que Lukaku puisse conserver cette forme jusqu'à l'Euro en juin prochain.