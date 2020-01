Auteur de deux buts hier soir, Lukaku a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent.

21 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Romelu Lukaku pour inscrire son premier but de la soirée. Auteur d'un doublé en seconde période, il a grandement contribué à la victoire en Coppa Italia 4-1 des Nerazzurri face à Cagliari. La presse italienne a été dithyrambique le lendemain du match. La Gazzetta dello Sport titre sobrement sur le Diable rouge: "Lukaku marque toujours". Le journal va plus loin entre les lignes et souligne l'impact de Big Rom'. "L'Inter n'a eu aucun problème à battre Cagliari 4-1 et à remporter les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Grâce à un doublé de Lukaku, celui qui n'abandonne jamais. (...) Il tamponne toujours et est en état de grâce en ce moment." Pour cette performance remarquée et remarquable, la Gazzetta lui a même octroyé une belle note de 7.5/10. Un joli score...

Le journal sportif le plus suivi d'Italie n'est pas le seul à couvrir d'éloges l'attaquant: le Corriere dello Sport parle du "Cyclone Lukaku" et s'est également appliqué à louer le bilan du Belge. "Il ne faut que 23 secondes à Lukaku pour réchauffer les 30 000 personnes présentes à San Siro. Ce but donne rapidement l'avantage à l'Inter. Clinique, le Belge bondit sur une mauvaise passe arrière d'Oliva et ne laisse aucune chance à Olsen avec un tir bas en diagonale. Cagliari accuse le coup immédiatement et l'Inter tente de tuer le match rapidement. A la 13e minute, Lukaku pense marquer son second but en touchant le ballon sur un centre de Di Marco. Mais cette fois l'arbitre annule ce goal pour hors-jeu." Cette phase a d'ailleurs beaucoup fait réagir sur la toile...

Le deuxième but est également souligné par le journal. "Lukaku a pris pour habitude de clore définitivement les matchs en début de seconde mi-temps. Grâce à une tête qui glisse sous la barre transversale à la 49e minute, il a fait exploser San Siro dans la fête."

Auteur de 18 buts cette saison, il a marqué autant que toute l'attaque du.. rival, le Milan AC. Une statistique qui en dit long sur la forme du Diable rouge. Au micro de la Rai, il a déclaré après la rencontre: "Aujourd'hui, l'équipe a bien joué, même en possession, nous avons bien fait. Je suis content du résultat mais nous devons nous concentrer sur le championnat. Si je me suis bien installé à l'Inter? Grâce à mes coéquipiers, au staff et à aux fans, l'Inter a été la meilleure option pour moi. Ici je peux grandir et je peux aider le club à maintenir ses ambitions. Je donne tout pour l'équipe et je joue comme ça: les supporters aiment ça. Je dois juste continuer dans cette voie et marquer des buts. Je ne pense pas seulement à moi mais à l'équipe. C'est important de gagner et je suis là pour ça et pour aider mes coéquipiers et essayer de grandir. Le Scudetto? Je ne parle pas du championnat mais seulement des matchs. Maintenant je pense à la prochaine rencontre à Lecce."

L'Inter aura bien besoin d'un Lukaku de ce niveau pour remporter le championnat. On souhaite déjà bon courage à Olivier Giroud, en partance vers le club milanais selon plusieurs médias anglais et italiens...