Comme de nombreux Belges, le joueur de l'Inter Milan a eu du mal à digérer l'élimination.

La défaite des Diables rouges en demi-finale de la Coupe du monde est encore dans l'esprit de nombreux belges. Durant un live gaming sur Call of Duty, Romelu Lukaku est revenu sur l'élimination contre les Bleus qui lui a fait mal pendant très longtemps.

"C'était difficile pour moi à la Coupe du monde. À l'époque, quand on a perdu contre la France, je n'ai pas réalisé. J'étais encore dans l'adrénaline du Mondial parce qu'on est arrivé en demi-finale, ce qui est extraordinaire pour un petit pays comme le nôtre de 11 millions d'habitants", a ainsi commencé Lukaku en direct vidéo.

"Mais la douleur est venue un mois plus tard alors que je regardais des vidéos de la Coupe du monde et ça m'a remémoré ce match. C'était difficile, cette année-là a été difficile pour moi parce qu'on était si proche du but et ça m'a touché par après", a continué le Diable rouge, qui explique ainsi sa bonne saison du côté de l'Inter, "Quand je suis arrivé en Italie, j'ai évacué toute la rage que j'avais accumulé en moi. J'étais comme une homme en mission."