Romelu Lukaku a disputé son centième match pour la Belgique, ce dimanche soir contre la République tchèque.

Il s’installe, au niveau belge, aux côtés de Jan Vertonghen (132), Axel Witsel (115), Toby Alderweireld (114), Eden Hazard (114) et Dries Mertens (102). L’attaquant de Chelsea n’est pas le plus jeune à 100 sélections, puisque Hazard l’a été à 28 ans et 2 mois alors que Lukaku a 28 ans, 3 mois et 25 jours, ce matin.

S’il n’a pas été le plus précoce des Belges de ce côté-là, Big Rom est le plus avancé, au niveau mondial, d’un point de vue statistique. Après 100 matchs pour la Belgique, Romelu Lukaku a en effet marqué 67 buts, soit quatre de plus que Didier Drogba, qui avait fêté sa centième, avec la Côte d’Ivoire, contre la Belgique, le 5 mars 2014. Lukaku croisait alors son idole, qu’il avait déjà côtoyée à Chelsea, mais il n’était pas encore le serial buteur des Diables.