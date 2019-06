Auteur de son 48e but en sélection nationale, Romelu Lukaku a terminé sa saison en beauté, sur un doublé.

"On a bien joué, je pense que l’équipe s’améliore match après match. On a atteint un niveau où, à chaque match, on veut détruire l’équipe adverse. On a trouvé les petites failles sur les actions offensives, même si on a mis un peu de temps. On n’encaisse pas de but et on marque beaucoup. Quel groupe de qualité, c’est un vrai plaisir. Cela fait des années que l’on joue ensemble et on veut toujours s’améliorer. C’est très positif. Mon doublé ? Pendant ma saison, j’ai eu des moments un peu dur. Mais grâce à cela, je suis devenu plus fort."

Le public belge l’a, bien entendu, remarqué en lui dédiant un tifo pour ses 26 ans. "Le geste du public m’a fait plaisir. Cela n’a pas été facile pour moi mais j’ai réussi à gagner ma place."

Avant un été agité, qui pourrait l’emmener à l’Inter Milan ? Il répond… en italien. "Je pense bien qu’il va être agité (sourire). Je ne veux pas en parler maintenant car je suis toujours sous contrat avec Manchester United. Je veux faire le meilleur choix pour ma carrière. Une décision sera prise bientôt… Je sais déjà où je vais jouer, mais je ne dis rien."