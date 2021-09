Vertonghen et Lukaku, tous les deux avertis dimanche, sont suspendus et rentreront respectivement à Benfica et Chelsea. Thomas Meunier, pour sa part, n'est pas suffisamment rétabli et retourne à Dortmund.

Yari Verschaeren, Charles De Ketelaere ont comme prévu rejoint les Diables Rouges après le match des Espoirs de vendredi en Turquie.

Hugo Siquet s'est lui entraîné avec les Diables lundi à Tubize, "en récompense pour son travail avec les U21", a précisé la fédération. Le Standardman n'accompagnera cependant pas la sélection à Kazan, où la Belgique affrontera la Biélorussie mercredi dans son dernier match du triptyque de septembre.