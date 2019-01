Les doutes concernant la paternité de Romelu Lukaku sont totalement dissipés. Le meilleur attaquant belge de tous les temps est bel et bien papa. En effet, il y a un petit temps, il a été aperçu en Belgique avec son nouveau-né et avec sa compagne. Lukaku a fait un aller-retour vers son pays pour faire admirer son bébé à sa famille.

Lukaku fait tout pour maintenir le mystère. D’un côté, il met le pouce en bouche après chaque but, le geste que des footballeurs font pour célébrer la naissance de leur enfant. D’un autre côté, il a nourri l’incertitude en tweetant "When you hear some funny gossip" ("Quand vous entendez une rumeur comique") à la suite de la parution dans le journal The Sun d’un article annonçant la naissance de son bébé.

The Sun disposait de plusieurs détails. Le bébé est un petit garçon, s’appellerait Romeo et est né aux États-Unis. Cela explique l’absence de Lukaku pendant la période de Noël.

Par contre, le tabloïd anglais s’est trompé par rapport au nom de la compagne de Lukaku. Il ne s’agit plus de Sarah Mens, son ancienne copine. Selon le papa de Sarah, leur relation s’est terminée début 2018. L’identité de sa nouvelle compagne est inconnue. Les tabloïds vont sans doute aller à la recherche de son nom. Lukaku essaie de protéger au maximum sa vie privée. Les proches du joueur ont reçu des ordres stricts de ne rien dévoiler au sujet de sa paternité.