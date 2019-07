Convoité par Lille, l’ailier belge de 21 ans va rester en Bundesliga. Il est sur le point de s’engager pour cinq saisons avec le Hertha Berlin.

La fin de la saga est proche. Très courtisé après sa belle saison à Düsseldorf, en prêt de Watford, Dodi Lukebakio est sur le point de trouver un nouveau port d’attache. L’homme aux 14 buts et 5 assists la saison dernière va rester en Bundesliga et s’engager avec le Hertha Berlin pour cinq saisons, contre un chèque de 20 millions d’euros.

On sait que Lille était également très intéressé par la venue de l’ancien joueur d’Anderlecht, Toulouse et Charleroi mais les dirigeants lillois n’ont jamais été en mesure d’offrir plus de 15 millions d’euros et ce, malgré la vente lucrative (80 millions) de Nicolas Pepe à Arsenal. Or, Watford demandait 20 millions pour le Belge.

En rejoignant le Hertha Berlin, Lukebakio va retrouver un autre joueur Belge : Dedryck Boyata.