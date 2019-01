Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, Lyon et Jason Denayer ont été tenus en échec 1-1 à domicile par Reims et ses Belges Thomas Foket et Bjorn Engels, titulaires et présents toutes la rencontre.

Troisième du championnat, Lyon a longtemps couru après le score avant d'arracher un point dans les vingt dernières minutes via Bertrand Traoré.

En première période, Lyon a connu de grosses difficultés à s'exprimer face à des Rémois, neuvièmes de Ligue 1, efficaces et bien organisés. C'est d'ailleurs le promu qui a pris les devants dans la partie grâce à l'ancien anderlechtois Pablo Chavarria, plus prompt devant Jason Denayer (35e, 0-1). Mal embarqués, les Lyonnais ont toutefois trouvé les ressources pour revenir au score en deuxième période. Les troupes de Bruno Génésio ont pu compter sur l'égalisation de Bertrand Traoré pour finalement accrocher un point au terme du temps réglementaire.

Les Belges Denayer, Engels et Foket, averti d'un carton jaune à la 83e, ont tous les trois disputé l'intégralité de la rencontre.

Au classement, Lyon reste troisième avec quatre points de retard sur Lille, deuxième, et 14 de retard sur le leader parisien.