Battu dimanche à Nice (2-1), Lyon n'est pas parvenu à se défaire d'Amiens mercredi dans le cadre de la 23e journée du championnat de France de football (0-0).

Dominateurs mais inoffensifs, les Gones n'ont pas pu faire la différence face à un adversaire qui restait sur dix matches sans victoire en Ligue 1. Jason Denayer, qui était capitaine, a joué tout le match avec Lyon.

Au classement, l'OL (6e) compte 33 points tout comme Reims (7e), Nice (8e) et Strasbourg (9e). Reims, avec Thomas Foket, a partagé l'enjeu contre Nice (1-1). Pierre Lees Melou (50e, 0-1) a ouvert la marque pour les Aiglons et Yunis Abdelhamid (77e, 1-1) a égalisé pour les Champenois.

Par contre, Strasbourg a pris les trois points à Toulouse grâce à Waris Majeed (76e, 0-1). Au classement, Toulouse s'enfonce toujours plus (20e, 13 points) et compte sept unités de retard sur Amiens (19e) et surtout 8 sur Nîsmes, qui sort de la zone rouge pour la première fois depuis la 11e journée. Aaron Leya Iseka est monté au jeu pour le Téfécé (68e) et Matz Sels était dans le but à Strasbourg.

Le Bayer Leverkusen s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne au détriment de Stuttgart (2-1). Les visités ont pris leurs distances grâce à un autogoal de Fabian Bredlow (72e, 1-0) et Lucas Alario (83e, 2-0). Silas Wamangituka a réduit la marque pour l'équipe de D2 (85e, 2-1). Orel Mangala a joué toute la rencontre avec Stuttgart.