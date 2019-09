Et de deux buts de plus ! Dries Mertens était en forme ce samedi soir, en témoignent ses deux buts inscrits face à la Samp'. Un doublé qui le rapproche un peu plus du record de pions marqués sous le maillot du Napoli, toujours détenu par Marek Hamsik. Mais l'avance du Slovaque s'amenuise: celui-ci avait planté 121 goals, tandis que Dries en est maintenant à 112 réalisations.

Mais au-delà de cet exploit, c'est peut-être la célébration orchestrée par l'avant-centre qui a retenu l'attention. Après avoir bien repris en un temps un centre de Giovanni Di Lorenzo (13e minute), le Louvaniste s'est emparé d'un ballon, l'a placé sous son maillot, avant de s'asseoir et de conduire une voiture imaginaire.

Il n'en fallait pas plus pour imaginer un Mertens futur papa. Sauf que non. Un rapide coup d’œil sur l'Instagram du joueur révèle l'identité de la personne à qui était adressé ce geste sympathique. Et il ne s'agit pas de son épouse Katrien. "Je dédie ce but à mon ami Dolly, dont le ventre ressemble à un ballon", a écrit le lutin du San Paolo.

Reste à savoir qui est ce fameux Dolly. En réalité, il s'agit d'un chauffeur de taxi napolitain, appelé Antonio Maturo. L'homme est surtout devenu pote avec l'attaquant belge, présent en Campanie depuis 2013. Et il ne s'est pas privé de répondre au numéro 14 de Naples sous le post de ce dernier. "Merci pour la dédicace, frère. Mais tu dois ajouter que je suis un super chauffeur !"

Roulez, jeunesse !