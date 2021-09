Aucun des cadors de notre équipe nationale n’était enthousiaste à l’idée de venir jouer contre le 89e mondial, à Kazan, à 3 000 kilomètres de Tubize. Lukaku et Vertonghen se sont (volontairement ?) pris une deuxième carte jaune ; Courtois, Carrasco et Witsel ont usé de leurs charmes pour convaincre Roberto Martinez de les laisser rentrer dans leur club. "Courtois a besoin d’un traitement au tendon d’Achille, Witsel a couru beaucoup lors des deux matchs et la même chose vaut pour Carrasco, ils ont besoin de repos" , tentait d’expliquer Martinez à sa conférence de presse.

De la sélection de l’Euro, 13 joueurs ne sont pas disponibles contre la Biélorussie.