L'absence des Diables rouges dans le dernier carré de l'Euro ne leur sera pas trop préjudiciable au classement FIFA. Après avoir gagné quatre matches (notamment contre le Danemark et le Portugal, qui sont dans le top 10 du classement), la Belgique va grappiller 39 points au classement mondial. Passant ainsi son total de 1783 à 1822 points, selon les calculs de nos confrères du Nieuwsblad.L'élimination contre l'Italie (7e du classement) n'a pas coûté trop cher alors que la France, deuxième du classement avant l'Euro, n'a obtenu qu'une victoire en quatre matches. L'écart va donc se creuser entre les deux voisins mais les Diables ne s'isolent pas pour autant en tête du classement puisque le Brésil va opérer un gros rapproché, en dépassant notamment les Bleus.Qualifiés pour la finale de la Copa America, les Brésiliens pourraient eux aussi dépasser les 1800 points lors de la parution du prochain classement FIFA, le 12 août. Sans toutefois parvenir à coiffer les Diables dans la course au trône.Ce qui est important puisque ce classement FIFA n'apporte pas que du prestige: c'est sur sa base que se fera notamment le tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar. Celui-ci se déroulera en avril prochain et réservera une place de tête de série aux Diables, à condition bien sûr qu'ils obtiennent leur ticket pour le tournoi.