Manchester City, avec Kevin De Bruyne titulaire, s'est facilement imposé 1-4 sur la pelouse de Swindon Town (League Two, la D4 anglaise) vendredi soir en 32e de finale de la Coupe d'Angleterre. Sur le banc au coup d'envoi, Roméo Lavia a disputé une dizaine de minutes.

Kevin De Bruyne n'était pas le seul Belge présent sur la feuille de match du côté des Citizens, puisque le jeune Roméo Lavia a également été convoqué par Pep Guardiola pour cette rencontre. Un beau cadeau d'anniversaire pour le jeune milieu de terrain qui a fêté ses 18 ans ce jeudi 6 janvier et qui a bénéficié de quelques minutes de jeu en rentrant à la 83e minute. Kevin De Bruyne est resté sur la pelouse 65 minutes.

Opposés au 5e de League Two, De Bruyne et ses partenaires ne mettaient que quelques minutes pour prendre l'avantage par Bernardo Silva (14e, 0-1). Le Diable Rouge s'illustrait avant la demi-heure en permettant à Gabriel Jesus de doubler la mise (28e, 0-2). Ilkay Gundogan alimentait un peu plus le marquoir en seconde période (59e, 0-3), avant que Harry McKirdy ne sauve l'honneur pour Swindon (78e, 1-3). Cole Palmer se chargeait de donner au score son allure définitive (82e, 1-4).