Déjà entré dans l’histoire de Manchester City et de la Premier League grâce à son talent et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne, le Diable rouge entame sa sixième saison en Angleterre avec une énorme soif de nouveaux records. En voici dix qu’il pourrait battre dans les mois à venir.

Il a déjà conquis l’Angleterre. Et il laissera une trace indélébile dans les livres d’histoire de la Premier League. Le meilleur donneur d’assists sur une saison avec 20 passes décisives ? C’est lui, à égalité avec une autre légende du championnat d’Angleterre, Thierry Henry. Le Belge qui a donné le plus de passes décisives dans la compétition la plus spectaculaire au monde ? C’est lui aussi, avec 67 assists. Le premier joueur à avoir délivré 15 passes décisives durant trois saisons ? C’est encore lui.

(...)