Le milieu de terrain des Diables Rouges l'a annoncé à demi-mots il y a peu: "Dans le foot, il n’y a pas de certitude. Mais il y a peu de chances que je retourne à Monaco. Nous sommes d’accord pour un transfert définitif. J’ai été agréablement surpris par les clubs qui ont pris contact avec mon agent et mon entourage".

Parmi ces clubs, il y a surtout Manchester United et Leicester. Manchester City et Tottenham avaient aussi montré un intérêt pour l'ancien joueur du RSC Anderlecht mais ces pistes semblent plus froides.

Ce lundi, on apprend encore via la presse anglaise que Les Foxes, où Tielemans a été prêté durant le second tour, ont contracté une offre de 40 millions pour le Belge. Adrien Silva ferait le chemin inverse. Selon The Leicester Mercury, cette offre pourrait satisfaire les dirigeants monégasques.

Du côté de Manchester United, on voit en Tielemans le potentiel remplaçant de Paul Pogba. Le Français a crié haut et fort qu'il cherchait un nouveau défi: "Après cette saison et tout ce qu'il s'est passé, et c'était ma meilleure saison, je pense que ce pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ça: un nouveau défi ailleurs", rapporte le Guardian. Les Red Devils auraient également déposé 40 millions d"euros sur la table.