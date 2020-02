G. Co.

G. Co.

G. Co.

Le milieu de terrain des Diables a reçu énormément de louanges de la part de son entraîneur mais aussi de ses équipiers en club et en équipe nationale.

Kevin De Bruyne est l'un des joueurs les plus importants du dispositif de Pep Guardiola à Manchester City. C'est pourquoi la chaîne du club mancunien, City +, a décidé de lui dédier un documentaire qui retrace l'ensemble de sa carrière depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son explosion chez les Sky Blues.

Si le documentaire n'a pas encore été diffusé, un teaser a été publié ce lundi sur les réseaux sociaux de Manchester City. Dans celui-ci, on voit des images de Kevin De Bruyne alors qu'il faisait encore ses classes à Gand chez les jeunes. Ensuite, plusieurs des entraîneurs et des joueurs qui ont marqué sa carrière ont pris la parole dont plusieurs membres de notre équipe nationale.

"Il est arrivé en équipe nationale alors qu'il était encore très jeune", commence Vincent Kompany, à l'époque encore capitaine des Diables, "et déjà à ce moment-là, on se disait entre nous: 'C'est le meilleur joueur de l'équipe' (rires)." D'autres comme Eden Hazard et Roberto Martinez ne tarissent pas d'éloges au sujet du numéro 7 de notre équipe nationale.

Son entraîneur chez les Citizens, Pep Guardiola abonde dans le même sens: "Il peut tout faire. C'est un joueur de classe mondiale, l'un des meilleurs que j'ai entraîné de toute ma vie."

Partout où il passe, Kevin De Bruyne fait donc l'unanimité auprès de ses équipiers et entraîneurs, lui qui pourrait avoir un rôle déterminant lors du prochain Euro, encore plus si la blessure d'Eden Hazard s'annonce plus grave que prévue.