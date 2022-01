Depuis plusieurs jours, on évoque des "négociations avancées" entre Orel Mangala et Galatasaray dans la presse turque. Il n’en est rien : le milieu de terrain belge de 23 ans terminera la saison à Stuttgart. Le club allemand, engagé dans la course pour le maintien (avant-dernier mais à trois points du maintien direct), ne veut pas lâcher le cinquième joueur de champ le plus utilisé de l’effectif cette saison.

Le "Gala" n’a, de toute manière, pas les moyens d’engager Mangala : il coûte… 20 millions à cause d’une clause ajoutée lors de sa dernière prolongation de contrat (jusqu’en 2024) en avril dernier. Une somme qu’il n’est pas simple d’atteindre avec les effets du Covid sur les finances du football européen. Stuttgart est donc en position de force dans ce dossier.

Diable en mars ?

Le seul moyen d’espérer transférer Mangala moins cher cet été, c’est de voir Stuttgart descendre en D2, niveau auquel le joueur formé à Anderlecht estime avoir suffisamment donné (58 matchs disputés entre 2018 et 2020 avec Hambourg puis Stuttgart).

Il ne changera ni de club, ni de… nationalité. Mangala a refusé les avances du Congo qui tentait le convaincre de rejoindre la sélection pour les barrages de Coupe du monde en mars. Contrairement à Théo Bongonda qui a accepté, il espère devenir Diable lors sélection rajeunie que Roberto Martinez annoncera en mars.