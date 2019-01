La fin d'année 2018 de Radja Nainggolan n'était pas de tout repos. L'ancien Diable Rouge s'est retrouvé au cœur d'un scandale.

Suspendu pour une multiplication de retards, le Belge s'est retrouvé dans la tourmente à cause d'un message audio qui a fuité sur la toile. On y entend le médian parler d'un retour à Rome: "Quel gâchis, je veux revenir", affirme-t-il. "J'ai tout donné à l'Inter sur le terrain mais personne n'a rien dit, maintenant si un Interista vient me 'lécher le cul', je le brise. Peut-être que Totti poussera... Après je devrais foutre le bordel ici pour pouvoir partir", disait-il.

Son frère Manuel a réagi à ces déclarations. L'aîné de la famille affirme au magazine flamand Dag Alemaal en avoir assez du comportement de son frère. "Ce qui se passe exactement? Je ne sais pas. J'essaie de l'appeler mais il ne répond pas. Je crains qu'il y ait aussi des problèmes familiaux à la maison".

Il pense d'ailleurs ne pas pouvoir aider son frère... "Je n'ai plus aucune influence sur lui, il ne m'écoute plus. C'est comme si mes mots n'avaient plus aucun effet. Les gens me disent que je devrais être beaucoup plus sévère avec lui mais cela ne change rien. Je suis un peu perdu", détaille-t-il.

Ca commence à être de trop pour celui qui a 13 ans de plus que Radja: "Désolé mais ça commence à faire beaucoup. Il est en train de bousiller sa carrière avec ses conneries. Je crois qu'il ne se rend même pas compte qu'il peut encore s'estimer heureux de son statut. Combien de joueurs ne voudraient pas être à sa place?".