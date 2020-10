Il a évoqué le bon souvenir d'un soir de Ligue des Champions de mars 2019.

Ce soir là, Manchester United se déplace au PSG, qui avait gagné 0-2 au match aller à Old Trafford. La tâche des Mancuniens pour accéder au tour suivant était très laborieuse. Et ce soir-là, Romelu Lukaku a inscrit deux buts et à la dernière minute, il a laissé Marcus Rashford botter le penalty décisif pour se qualifier. L'Anglais n'a pas tremblé et a envoyé un obus dans le but de Buffon pour sceller le score à 1-3.

Au final, c'est lui qui a récolté les louanges après avoir inscrit le but de la qualification. Mais il n'en oublie pas pour autant la prestation et surtout le beau geste de Big Rom' qui lui a donné le cuir.

Sur Twitter, Rashford a tenu à parler de ce souvenir avec l'ensemble de ses fans.

"Laissez moi vous raconter une histoire sur Big Rom'. On joue le PSG au retour avec très peu d'espoir de qualification après notre défaite. Après deux minutes, Lukaku marque le premier but. Après 30 minutes, Lukaku marque encore. Il nous faut un but de plus pour se qualifier. 94e minute, penalty pour nous. Romelu prend la balle et me la donne.

Il savait que c'était mon moment. Il savait que c'est moi qui allait récolter toutes les louanges en marquant ce but et il l'acceptait, mettant de côté que c'était grâce à lui qu'on était là. Cela vous résume tout ce que vous devez savoir sur Romelu Lukaku. Altruiste, un fantastique joueur d'équipe. Jamais réticent à se mettre en retrait pour laisser les autres briller. C'est mon frère et je l'apprécie pour ça.", a écrit l'attaquant de Manchester.

Un très beau clin d'oeil au meilleur buteur des Diables Rouges qui a apprécié l'attention. "Mon frère pour la vie. Quel beau moment et l'une des meilleures soirées de ma vie. Comme on l'avait dit avant le match, on allait se qualifier. Mon partenaire !", a-t-il répondu

Un beau moment de sympathie entre deux grands attaquants.