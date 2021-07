Loin des lumières et des caméras européennes, Marouane Fellaini et Mousa Dembélé viennent d’entamer la deuxième partie de leur saison en Chine, après une trêve de deux mois. Ils se sont d’ailleurs affrontés dimanche dernier en guise de reprise après deux mois d’arrêt. Les deux amis ont eu l’occasion de se frotter l’un à l’autre mais Guangzhou City et Shandong Taishan se sont quittés dos à dos (0-0). (...)