L'ex-Diable rouge a accepté de nous répondre avant l'entrée en lice de la Belgique à l'Euro. L'occasion pour lui de revenir sur son parcours en équipe nationale mais aussi de parler de ses ex-équipiers partis à l'assaut de l'Europe.



Big Mô s’est soumis au Quiz diabolique pour passer au crible tous les Diables avec lesquels il a joué.





Le Diable le plus fort techniquement : "C’était Moussa Dembele. Il faisait ce qu’il voulait avec un ballon. Il n’a peut-être pas poussé son potentiel au maximum."

Le Diable le plus physique : "Ah ça, c’est Romelu. Déjà à ses débuts, il était impressionnant. Moi, je ne vais pas au duel avec lui hein, ce n’est pas la peine (rires)."

Le Diable le plus rapide : "Tu as Romelu et Yannick. Ce dernier est peut-être le plus explosif."

Le Diable le plus chambreur : "Toute l’équipe et c’est ce qui faisait notre force : la cohésion."

Le Diable de l’Euro 2020 : "Tous car tu ne gagnes pas un tournoi tout seul."





