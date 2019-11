On a réussi à trouver un enjeu à ce Belgique-Chypre !



La rencontre face aux Chypriotes de ce mardi au Stade Roi Baudouin n’aura aucun impact sur l’Euro de notre équipe nationale. Quel que soit le résultat de cette partie, les hommes de Roberto Martinez sont assurés de terminer à la première place du groupe I, duquel ils partaient très clairement favoris. Un statut qu’ils ont assumé sans complexe. La preuve encore avec la victoire 1-4 en Russie, où nos Diables ont même donné l’impression de ne pas forcer leur talent. Le match face à Chypre est donc pour beaucoup considéré comme un match amical, où la communion attendue avec les supporters après la rencontre pour célébrer la qualification semble encore plus importante que la confrontation elle-même. Pourtant, deux points qui peuvent paraître anecdotiques, donnent un peu d’enjeu à ce match qui n’en a, à première vue, aucun.



Avec 34 buts inscrits lors des neuf premières rencontres (dont plus d’un quart ont été marqués lors de la réception de Saint-Marin en octobre dernier et la net victoire 9-0), la Belgique est actuellement la seconde meilleure attaque des éliminatoires derrière l’Angleterre. Mais les Three Lions et leurs 37 réalisations, placés dans un groupe de 5 équipes et qui auront donc disputé deux matchs de moins que les Diables rouges, ont déjà joué les huit rencontres de leur poule. Les calculs sont donc simples à faire. Il suffit aux Belges de planter quatre roses face à Chypre pour s’offrir le titre honorifique de meilleure attaque des phases éliminatoires. Derrière eux, les Italiens ont marqué 28 buts et on ne les imagine pas en inscrire dix de plus face à l’Arménie.



Au niveau défensif, c’est encore plus simple. Une 41e clean-sheet pour Thibaut Courtois avec la Belgique, et notre sélection sera assurée de terminer meilleure défense. Jusqu’à présent, le portier du Real Madrid n’a encaissé que deux petits buts. Ceux-ci sont à chaque fois tombés face aux Russes (un à l’aller et un au retour). S’il ne parvient pas à conserver ses cages inviolées, il faudra alors se tourner vers les matchs de la Pologne et de l’Italie, qui ont pour l’instant encaissés à trois reprises.



Les deux dernières confrontations face à Chypre au Stade Roi Bauduin se sont soldées sur le score de 4-0 puis de 5-0. Autrement dit, si les Diables reproduisent l’une de ces deux performances ce mardi, ils réaliseront leurs objectifs. S’il n’est pas impossible que le coach fédéral offre du temps de jeu à des joueurs comme Vanaken, Verschaeren, voire Lestienne, la qualité de notre équipe est assez grande que pour espérer marquer plus de 4 buts sans en encaisser. Ajoutons à cela le perfectionnisme de Roberto Martinez et le professionnalisme de Courtois qui déteste encaisser et tous les feux sont au vert pour que la Belgique réalise une campagne qualificative parfaite, en terminant première du groupe avec un 30 sur 30 et les statuts de meilleure attaque et meilleure défense.