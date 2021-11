Une liste de 23 ou de 26 ? Un an avant le Mondial au Qatar, la question n’a pas encore été tranchée par la Fifa. Imitera-t-elle l’UEFA comme à l’Euro ? La surcharge toujours plus importante des calendriers et le positionnement de la Coupe du monde en plein hiver seront des éléments de poids dans cette réflexion, tout comme le maintien ou non de la règle des cinq changements.



Mais, quelle que soit la taille de la liste, on peut déjà citer 18 noms qui font partie, sauf blessures, des certitudes de Roberto Martinez.



(...)