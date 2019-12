Diables Rouges Martinez à propos de Fellaini: "Qu'il joue en Chine n'a pas d'importance" N. Ch.

Marouane Fellaini a ouvert la porte à un retour chez les Diables rouges dans une interview à Eleven Sports publiée ce jeudi soir.



De son côté, Roberto Martinez avait déclaré ceci à Sporza, en début de semaine (avant la sortie médiatique de Fellaini, donc), dans une interview dévoilée ce vendredi: "Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Il vient de terminer la saison et a besoin de repos. Avant mars, je passerai en revue la situation de chaque joueur."



Et d'ajouter: "Si cela fait une différence qu'il reste en Chine plutôt que revenir en Europe ? Non, cela dépend surtout de comment le joueur se sent le moment venu. Il vient de jouer une finale de Coupe, il a maintenant besoin de souffler. Et nous verrons dans quelques mois quelle est la situation du joueur."



Reste à savoir si le pas de Fellaini en direction de son sélectionneur va pousser Roberto Martinez à appeler plus rapidement que prévu le milieu de terrain, pour prendre la température en vue de l'Euro...