Martinez dévoile sa liste des 23 pour la Nations League ce vendredi: derrière, c’est le désert Diables Rouges Julien Parcinski © BELGA

Habitué aux listes à rallonge, le sélectionneur des Diables doit la réduire à 23 têtes et faire face à de nombreux blessés en défense.



C’est peut-être l’inconvénient de donner pour chaque rendez-vous international une sélection élargie d’une trentaine de joueurs. La Ligue des Nations marque le retour à la réalité pour Roberto Martinez, contraint de cocher seulement 23 noms ce vendredi pour la rencontre face à la France et éventuellement la finale de la compétition ou a minima le match pour la troisième place. Le technicien espagnol se retrouve contraint de trancher et de faire par la même occasion quelques déçus.



(...)