Si la Belgique compte 11 millions de sélectionneurs, seul Roberto Martinez est décideur. Le Catalan dévoile ce lundi midi son groupe pour l’Euro. Comme en 2018, il est parti pour prononcer 28 noms.

Avec une différence de taille : il ne va pas devoir retrancher cinq unités à sa liste mais bien deux d’ici au 2 juin prochain, date de remise de sa liste de 26 à l’UEFA.

Le débat sur les heureux élus a le don d’agiter les suiveurs. Il met aussi en émoi les principaux intéressés. "C’est stressant", nous a confié un joueur, précisant ensuite : "Le coach fait toujours des surprises."

Le technicien en a déjà éventé une demie depuis qu’il a annoncé qu’il allait appeler Axel Witsel.

Au-delà de l’état athlétique incertain du Liégeois, sa présence s’annonce bénéfique au groupe par la sérénité qu’il diffuse. Dans ce monde des Diables qui se divisent en trois catégories, lui est à ranger dans celle des partants certains avec 24 autres joueurs (voir infographie). Ce qui ne laisse qu’une place minime à l’improvisation ou à l’originalité vu que, dans cette saison où il a fallu vivre avec le Covid, Martinez a pris l’habitude de brasser encore plus large que d’habitude et a convoqué un peu moins de 50 éléments…

À l’autre bout de la hiérarchie, il y a ceux qui partent de loin et leur présence serait une vraie surprise pour différentes raisons, entre temps de jeu en berne, blessure récente, concurrence trop épaisse, chance non saisie en sélection ou saison plus que mitigée avec leur club. Entre les deux se situent neuf joueurs qui ont une chance plus ou moins grande de se frayer une place dans ce groupe élargi. Chacun avec ses points forts et ses faiblesses.

(...)