Découvrez les réactions des Diables au micro de la RTBF après leur victoire à Saint-Pétersbourg (1-4).



Eden Hazard : "La deuxième mi-temps a été moyenne, reconnaissons qu'à 0-4 on s'est relâché. Dommage pour ce but encaissé, ça fait un peu râler la défense et Thibaut. On a voulu faire plaisir au public et je pense qu'on a réussi. Il ne faut toutefois pas s'enflammer. Dommage que Romelu ait marqué, il aurait pu nous laisser entre Hazard au marquoir (rires). C'est bien pour Thorgan et pour moi, ces buts. Romelu, lui, il marque à chaque match de toute façon. On va aller à l'Euro pour gagner quelque chose, on verra ce que nous réservera la compétition. Nous, on veut juste gagner des matchs."



Kevin De Bruyne : "On a bien joué mais nous étions parfois trop bas. On a transformé les occasions qu'on a eues. La deuxième mi-temps, ce n'était pas vraiment bon, on avait la possession de balle sans vraiment créer le danger. Mais on peut encore améliorer ça. On a joué trop bas mais on a encore le temps de préparer ça avant l'euro. On a montré que la mentalité est bonne. Si tu joues au top niveau, tu ne peux pas être content tout le temps. Tu essayes de bien jouer mais parfois tu fais des erreurs et c'est à nous d'apprendre à améliorer ça. On a gagné sans vraiment forcer, finalement."



Thorgan Hazard : "Avec Eden, on a marqué tous les deux. C'était bien pour nous etpour l'équipe de marquer rapidement. En deuxième mi-temps, on aurait pu mieux faire mais l'essentiel est fait, on est premier du groupe. Après le prochain match, on va bien se préparer pour l'Euro. En deuxième mi-temps, on a un peu levé le pied et on l'a vu. On n'a pas réussi à garder le zéro et ce sont des détails qu'il faudra corriger pour la suite."



Roberto Martinez : "On a défendu en équipe, on a fait preuve de qualités devant le but. On a bien géré le match. En deuxième mi-temps, ce n'était pas parfait mais ça peut arriver. Boyata devait remplacer un gars expérimenté et il a été très fort face à Dzyuba. Vermaelen ? C'est un exemple pour les jeunes en Belgique. On rentre à Bruxelles et on va célébrer ça avec les fans. C'est dommage qu'on ne puisse pas jouer l'Euro à Bruxelles avec une telle génération."