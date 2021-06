Roberto Martinez a fait le point sur la situation des blessés, au lendemain du match nul contre la Grèce. "Eden va participer à l'entraînement collectif ce samedi et il devrait pouvoir monter au jeu contre la Croatie. Mais il ne sera pas titulaire" a notamment indiqué le sélectionneur.



"Je pense que la préparation est suffisante pour qu'un joueur soit prêt à débuter le 12 juin. Eden sera-t-il capable de jouer nonante minutes contre la Russie ? Ca, c'est une autre question. Je pense que certains joueurs ont besoin d'être à 100% pour être prêts pour une telle compétition mais un joueur comme Eden peut aussi compter sur son talent. Bien sûr, on va travailler pour qu'il soit le plus proche possible des 100% mais s'il peut déjà être en mesure de prendre du plaisir sur le terrain, je suis sûr qu'il nous apportera beaucoup" a ensuite précisé Martinez.



Concernant Axel Witsel, l'objectif "qui semble réaliste" est le suivant: "Nous voudrions qu'il soit prêt à s'entraîner avec le groupe le 11 juin, date limite pour décider de sa présence à l'Euro." Comme l'a déjà sous-entendu le sélectionneur, Sambi Lokonga sera probablement amené à remplacer le joueur de Dortmund dans les 26 si celui-ci devait finalement rester à la maison.



Enfin, Roberto Martinez a précisé qu'il attendait une "montée en puissance" contre la Croatie, ce dimanche. "Ce doit être la suite logique d'une fin de première semaine de préparation. Contre la Grèce, c'était une reprise après une longue saison et une semaine de vacances pour la plupart. Dimanche, nous affronterons le finaliste du dernier Mondial et il faudra confirmer que nous sommes sur la bonne voie en vue de l'Euro. Vertonghen et Vermaelen seront prêts pour débuter ce match."





Revivez la conférence de presse de Roberto Martinez: