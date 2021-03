Martinez: "Eden sera le meilleur joueur de l’Euro" Diables Rouges Maxime Jacques © BELGA

Le sélectionneur fédéral est confiant et n’imagine pas un Euro sans Hazard.



Cela fait plusieurs sélections que le refrain est le même. Avant de parler des joueurs présents, Roberto Martinez parle des absents. Ou plutôt d’un absent récurrent depuis novembre 2019 : Eden Hazard. Dont la énième blessure (au psoas droit, cette fois) a fait couler énormément d’encre, en Espagne et ailleurs, ces derniers jours. Une polémique a même été inventée entre le staff médical de la fédération belge et celui du Real Madrid a propos de la potentielle opération du capitaine des Diables. Fidèle à lui-même, le sélectionneur fédéral a tenu à désamorcer.



(...)