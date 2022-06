Witsel: "C'est dur. En première mi-temps, ça allait encore, mais on leur a trop laissé le ballon. Techniquement ils étaient très bons, quand ils tiraient, ils marquaient. On n'a pas été assez costaud, on n'a pas assez défendu en bloc. On ne leur a pas fait assez mal avec le ballon. C'était un match important, mais il vaut mieux perdre ici qu'au Qatar. Il va falloir tout donner contre la Pologne, surtout à domicile, où on doit se rattraper."

Onana: "Mes émotions sont mitigées. D'un côté, c'est ma première cape, c'est beau et j'en suis très fier. Mais je suis aussi triste, car on perd 1-4 devant nos supporters, qui ne nous ont pas lâchés. On s'est créé des occasions, mais c'était dur de trouver la faille, surtout en première mi-temps. On va devoir réanalyser tout ça et repartir du bon pied. Je ne m'attendais pas à jouer une mi-temps, mais ça fait de l'expérience et ça fait plaisir. Il va falloir réagir en groupe et souffrir ensemble. On doit vite oublier et se concentrer sur le prochain match contre la Pologne."

Martinez: "On a très bien joué les 15 premières minutes, puis c'est devenu beaucoup plus compliqué. Ce n'étaient pas les meilleures conditions pour préparer ce match, on avait beaucoup de joueurs qui revenaient de blessure. Ce n'est pas facile de perdre contre les Pays-Bas, contre les voisins. C'était dur de perdre Lukaku dès le début de match. Je ne suis pas rassuré concernant sa blessure. Ca a l'air sérieux, il va passer une IRM demain. J'ai choisi de faire monter Trossard car il est très mobile, il est très bon avec le ballon et peut apporter le danger. Hazard a joué libre, sans douleur, mais il faut le préserver. Il revient d'une longue blessure et on ne doit pas le brûler. On attend le match de mercredi, il servira également à préparer la Coupe du Monde."



Le sélectionneur a également laissé comprendre que son "feeling" n'était pas bon concernant la blessure de Lukaku. Une entorse de la cheville est redoutée et l'attaquant pourrait devoir quitter les Diables sans jouer les trois derniers matches.