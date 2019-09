Pour la première fois depuis son entrée en fonction comme coach fédéral, Roberto Martinez a fait une mise au point envers les médias, avant que des questions ne soient posées.

Certains média estimaient que Martinez les avait trompés en déclarant qu'il ne ferait pas d'essais, alors qu'il a mis Batshuayi, Origi et Januzaj au coup d'envoi.

"J'ai lu que vous croyez que j'ai voulu vous induire en erreur avant le match contre le Saint-Marin", dit Martinez. Selon certains médias, Martinez avait dit qu'il ne ferait pas d'essais, alors qu'il a "Ce n'est pas vrai. J'annonce mon équipe une heure et demie avant le coup d'envoi, je ne la dévoile jamais à la veille du match. Ce n'est pas mon but de vous donner de la mauvaise information. Je suis ouvert envers vous. Mais dans certains matchs, je veux voir ce que certains joueurs peuvent apporter à certaines positions." Demain, la Belgique va jouer avec son équipe traditionnelle, donc avec Lukaku comme titulaire, Chadli à gauche et Mertens à droite.