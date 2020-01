Qui sera le sélectionneur des Diables en septembre 2020, pour leur entrée en lice en Ligue des Nations ? C’est une question légitime et qui se pose de Tubize à la Maison de verre. En ce moment, tous les regards sont tournés vers l’Euro et les préparatifs logistiques de la phase finale battent leur plein. Mais les dirigeants de l’Union belge doivent aussi préparer l’avenir et penser à la prolongation, ou à la succession, de Roberto Martinez, dont le contrat expire en juillet.

Mehdi Bayat doit rencontrer le tacticien espagnol à la fin de ce mois pour évoquer la suite. Que veut faire Martinez ? Jusqu’à présent, il s’est montré très évasif sur son avenir auprès de ses collaborateurs.

(...)