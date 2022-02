Martinez: "Les méformes de Lukaku et Witsel ? Ce qui me préoccupe, c'est le mercato estival" Diables Rouges N. Ch. Le sélectionneur est également revenu sur les arrivées de Vermaelen et Barry dans son staff. © Belga

Roberto Martinez s'est longuement confié dans une interview accordée à nos collègues de VTM. L'occasion de revenir sur l'actu chaude des Diables et l'annonce du match amical contre le Burkina Faso: "Je voulais nous voir affronter un adversaire issu d'un autre continent. Pour ce rassemblement, je n'appellerai que des joueurs à moins de 50 sélections. J'estime qu'ils représenteront 50% de la sélection pour le Mondial donc c'est important de les voir à l'œuvre. Par contre, aucun U21 qui n'a encore aucune cape chez les Diables ne sera rappelé. Le match des Espoirs au Danemark est trop important dans le cadre des qualifications pour le Championnat d'Europe."



Interrogé sur la méforme de Lukaku et sur le recul de Witsel dans la hiérarchie de Dortmund, le sélectionneur ne se montre pas inquiet: "Ce qui me préoccupe, c'est plutôt le mercato estival qui peut amener de l'incertitude chez ceux qui choisiront de changer d'air. Ce mercato pourrait représenter un moment important dans la carrière d'un garçon comme Charles De Ketelaere, par exemple. Mais il faut aussi se rappeler que l'on peut poursuivre sa progression en restant fidèle à son club, comme l'a notamment prouvé Hans Vanaken."



On l'a compris, Roberto Martinez apprécierait que la plupart de ses Diables évitent un transfert à quelques semaines du Mondial. En attendant, l'Espagnol s'est assuré de renforcer son staff avec les arrivées de Thomas Vermaelen et de Anthony Barry: "Thomas a suivi les cours d'entraîneur dans un e langue étrangère, cela en dit long sur sa volonté de réussir comme coach. Son expérience sera importante en vue du Qatar. C'est la même chose pour Anthony Barry. Après le départ de Shaun Maloney, j'ai ressenti le besoin d'apporter du renfort. Pas tellement pour le rassemblement de mars mais surtout en vue du Mondial."