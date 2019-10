Roberto Martinez a répondu aux questions des journalistes au centre de Tubize à 24 heures de la rencontre face à Saint-Marin et de la probable qualification des Diables pour l'Euro 2020.

Le sélectionneur a donné quelques indices concernant l'équipe qui devrait être alignée au coup d'envoi ce jeudi: "Dendoncker va manquer le match demain, il n'a pas été en mesure de s'entraîner. On n'a pas encore pris de décision pour le Kazakhstan", a-t-il commencé avant d'enchaîner sur le cas Lukaku, incertain pour la rencontre face à Saint-Marin: "Lukaku jouera un match. S'il est fit, ce sera celui de demain. Jouer les deux matches aurait été trop. Cela vaut également pour Thorgan Hazard, je ne veux pas prendre de risques. Certains joueurs ne joueront qu'un match pour qu'on leur laisse du temps pour récupérer."

Simon Mignolet a lui aussi quitté le groupe mais pour une toute autre raison: il va devenir papa dans les prochains jours. Par contre, Martinez a pu confirmé que Thibaut Courtois est de nouveau à 100% après sa maladie qui l'a tenu écarté des terrains quelques jours.

Roberto Martinez est également revenu sur la probable qualification des Diables pour l'Euro 2020: "Une qualification normale ? On ne prend pas ça pour acquis. On sait que demain il y a une grande différence de ranking mais on veut donner quelque chose à nos fans, du plaisir et se qualifie à la maison".

Surtout que les Diables doivent une revanche à leurs fans après la triste prestation du match aller à Saint-Marin. "On a pas été assez bons à Saint-Marin en première mi-temps, on veut faire mieux" a précisé Martinez qui va devoir trouver une nouvelle motivation pour tenir ses troupes concentrées une fois que la qualification sera acquise: "Rester invaincu ? La première chose est de se qualifier et ensuite finir premier. La Russie a une belle équipe et on doit aller là-bas. On doit jouer les 4 derniers matches au même niveau que depuis le début de la qualification". Pas question donc de faire tourner pour notre sélectionneur national: "Faire tourner après Saint-Marin? Je l'ai déjà dit. Moi je veux trouver les 23 meilleurs pour l'Euro. On doit être capable de performer même avec des absents. On va continuer de la même manière."

Pour finir, Roberto Martinez a défendu son capitaine Eden Hazard, en difficulté depuis le début de la saison au Real Madrid: "Hazard trop gros ? Pas à mes yeux. Je suis content de le revoir avec un grand sourire. Son premier but lui a fait du bien. Il est talentueux, de classe mondiale, il a la maturité."

