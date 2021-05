La Premier League et la Coupe de la ligue pour Kevin De Bruyne ; la FA Cup pour Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet. Les trois grands trophées anglais ont tous rejoint des mains belges cette saison. Ce n’est pas une première puisque Vincent Kompany et Kevin De Bruyne l’ont par exemple fait en 2019 lors du triplé de Manchester City, mais jamais autant de Belges n’avaient été impliqués que cette année.



(...)