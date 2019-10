Il a à nouveau vanté les mérites de KDB.





Décidément, le diable rouge est sur une pente ascendante. Auteur de son neuvième assist de la saison ce samedi 26 octobre face à Aston Villa, KDB est sous le feu des projecteurs et fait l'unanimité outre-Manche. Et pas seulement... En effet, le sélectionneur de l'équipe belge, Roberto Martinez, n'a pas hésité une nouvelle fois à rappeler toute l'admiration qu'il portait au joueur. Invité de Goals on Sunday, l'émission dominicale de Sky Sport, il a qualifié le milieu offensif de City d'"unique".

Selon lui, le joueur accumule des capacités que nul autre joueur n'a. "Ce qui le rend unique, c’est d’avoir à la fois les capacités physiques et des qualités techniques au-dessus de la moyenne", a estimé le sélectionneur fier de son diable.



"Je n’ai jamais travaillé avec un ‘playmaker’ capable, comme lui, d’accélérer le rythme d’un match, a encore expliqué Martinez. On a l’habitude de voir ce type de joueur ralentir le tempo, prendre deux secondes pour réfléchir, pour trouver la bonne passe... Kevin, il voit la passe avant n’importe qui d’autre". Mais Martinez ne s'arrête pas là. "Aucun autre joueur dans le monde n'a cette faculté de précision et d'exécution", a ajouté le sélectionneur belge.

Une montée en puissance pour le diable qui pourrait connaître une véritable consécration ce 2 décembre, au Théâtre du Châtelet à Paris. KDB figure en effet parmi les 30 nominés au Ballon d'Or pour cette année 2019.